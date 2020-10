Covid, Macron parlerà alla nazione. Castex: “Rischio di nuovi lockdown"

Covid, Macron pronto per il discorso alla nazione

Il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà mercoledì sera alla nazione, in un'intervista in diretta dall'Eliseo che andrà in onda sulle emittenti TF1 e France 2. La situazione dell'epidemia di Covid in Francia è grave e il premier Jean Castex ha avvertito che il governo potrebbe essere costretto a imporre nuovi lockdown. Sabato sono stati registrati oltre 26 mila nuovi casi in un giorno, un record mai raggiunto prima. In Francia le autorità potrebbero tornare a decretare lockdown per contenere l'avanzata del Covid, che sabato scorso ha segnato un nuovo record, con oltre 26 mila casi in un giorno. È l'avvertimento lanciato dal premier Jean Castex, consapevole della pressione cui sono sottoposti gli ospedali francesi.

Covid, Castex: "Possibili nuovi lockdown"

"Se nelle prossime due settimane vediamo peggiorare gli indicatori dell'epidemia, se i letti nelle terapie intensive si riempiono più del previsto, allora prenderemo misure aggiuntive", ha spiegato il premier a France Info. "Non si può escludere nulla vista la situazione negli ospedali", ha aggiunto Castex, interrogato su un possibile ritorno dell'ordine di stare a casa e chiudere i negozi. "Dovrebbe essere possibile" evitare un lockdown nazionale, ha continuato, sottolineato però che molte persone continuano a ignorare le misure restrittive. Sono nove le città che sono passate alla massima allerta e nel fine settimana sono fioccate le multe.