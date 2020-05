Crimi (M5S): "Se cade il governo? Al voto. Non ci sono alternative a Conte"

"Non può esserci un altro governo oltre quello che c'è adesso, a mio avviso". Quindi in caso di crisi ci sono "ovviamente le elezioni". Perché "non è possibile pensare ad ulteriori maggioranze a nuovi governi né tecnici né di unità nazionale. Oggi c'eè già un governo di unità nazionale nel quale siamo entrati facendo tanti sacrifici, venendo da un'esperienza molto diversa. Non vedo alternative a questo governo che ha nella figura di Giuseppe Conte una figura di garanzia". Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, intervistato da Radio 24.



'NON SANATORIA MIGRANTI, POSSIBILE UTILIZZARE CHI PERCEPISCE REDDITO CITTADINANZA' - "Continueremo a fare tutto quello che serve a fare emersione di lavoro nero, italiani o stranieri. Ma se c'è una sanatoria modello Maroni, Bossi, Fini e altri noi non ci stiamo". Lo ha affermato Vito CRIMI, capo politico M5S, ospite di 'Mattino 24', su Radio 24. Stop anche ai permessi di soggiorno temporanei, perchè "consentiamo a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero e di essere oggetto di sfruttamento". CRIMI annuncia invece la norma proposta dal Movimento 5 stelle per "consentire a chi percepisce reddito di cittadinanza, Naspi e altre forme di andare a svolgere questi lavori" come ad esempio nell'agricoltura "senza perdere il diritto a quel reddito".



'MES NON IDONEO E NON NE AVREMO BISOGNO' - Anche dopo la sentenza dell'Alta corte tedesca sulla Bce, "continuo ad essere convinto dell'inutilità e della pericolosità del Mes, strumento non idoneo. E non ne avremo bisogno". Lo ha affermato Vito Crimi, capo politico M5S, ospite di 'Mattino 24', su Radio 24 Il Sole 24 ore.



'ADESIONE ITALIA A NATO NON IN DUBBIO, M5S NON E' QUINTA COLONNA DELLA CINA' - "Noi siamo nella Nato, siamo dei partner e nessuno lo ha mai messo in dubbio". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, ospite di Radio 24. La Cina ha un "ruolo fondamentale" di "cui non si può non tenere conto", ma come M5S "assolutamente non siamo la quinta colonna della Cina", aggiunge.