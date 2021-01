Crisi di governo, grillini dalla rottamazione a... Mastella

Giuseppe Conte, 56 anni, ha deciso di andare in Parlamento per vedere se ha ancora la maggioranza. Lunedì sarà alla Camera, martedì al Senato. È partita una grande e... Travagliata caccia ai «responsabili», ora ribattezzati «costruttori». A Palazzo Chigi si dice che basteranno a mantenere in piedi il governo, i renziani sostengono che sia tutto un bluff. Uno spettacolo indecoroso su cui il Capo dello Stato non ha “monitato”, come avrebbero fatto Cossiga e Pertini.



Per un paradosso, non raro in politica, Conte e i grillini, nel tentativo di non essere sfrattati dal governo e, dopo le elezioni, dal Parlamento - che intendevano aprire come una scatoletta di tonno - si sono affidati a Clemente Mastella, 74 anni. Cioè all’ex parlamentare campano della vecchia DC, il simbolo della partitocrazia, che il M5S si era proposto di rottamare, per sostituirla con i meritevoli, i corretti, i competenti.

Ma chi sono i “responsabili”, cioè i transfughi, guidati da Mastella e signora, che dovrebbero consentire al governo Conte di vivacchiare fino all’elezione del nuovo inquilino del Quirinale, tra un anno? Rappresentano, bene, gli italiani furbi e traffichini, portati sul grande schermo da Albertone Sordi, quelli, cioè, che tengono famiglia, poltrona e stipendione. E non intendono mollarli.

E il popolo? Continua a soffrire, nella emergenza sanitaria e socioeconomica, a sentirsi sempre più distante dal Palazzo e, come direbbe il poeta romano, Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863), per scaramanzia, a....grattarsi.