Crisi di governo, Letta da Draghi poi il premier al Colle. Vertice Cdx

Crisi di governo: Draghi da Mattarella in mattinata

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' stato stamane al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Crisi di governo, Letta a Palazzo Chigi a colloquio con Draghi

Il segretario del Pd, Enrico Letta, e stato questa mattina a Palazzo Chigi, a colloquio con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. A segnalare la presenza del leader dem nella sede del Governo è stato il sito del Foglio. Interpellate nel merito, fonti del Pd si limitano a non smentire.

Crisi di governo, oggi vertice centrodestra di governo a Villa Grande

E' previsto un vertice del centrodestra di governo all'ora di pranzo a Villa Grande, dove il leader di FI Silvio Berlusconi alloggia a Roma. Al pranzo-riunione a Villa Grande da Silvio Berlusconi, sull'Appia Antica, prevista per le ore 13.30 con centrodestra di governo e centristi, sono attesi, tra gli altri, il leader della Lega Matteo Salvini, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli dell'Udc, Maurizio Lupi di Noi con l'Italia.

Crisi di governo, Lega: indisponibili a proseguire con inaffidabile M5s

Si e' conclusa dopo circa un'ora e mezza la riunione tra Matteo Salvini, i ministri e i sottosegretari della Lega. Si conferma grande compattezza - si legge in una nota - : il partito e' indisponibile a proseguire il lavoro "con gli inaffidabili 5Stelle e senza chiarezza". L'auspicio e' garantire all'Italia soluzioni all'altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese. Dal confronto di ieri sera con i gruppi parlamentari, era emersa grande insoddisfazione nei confronti dei ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza considerati "inadatti a proseguire".

Crisi di governo, Lega: pronti a ok manovra in tempi brevi anche in caso voto

"A prescindere dagli esiti della crisi di governo ed anche in caso di elezioni anticipate, la Lega vuole tutelare la tenuta economica e sociale del Paese garantendo l'approvazione in tempi brevissimi di una legge di bilancio anche tabellare che dia certezze e stabilita'. L'obiettivo e' evitare un mercanteggiamento preelettorale in sede di bilancio, garantendo al contempo con responsabilita' la messa in sicurezza dei conti dello Stato". E' quanto emerso durante la riunione di Matteo Salvini con i ministri e i sottosegretari del partito.