Crisi di governo,Salvini: “Ora libertà”.Meloni: “Conte si dimetta ed elezioni”

"Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Litigio infinito, Italiani in ostaggio. Salute, lavoro, scuola, tasse. Tutto fermo. Quindi? Gennaio, voto in Portogallo. Febbraio, voto in Catalogna. Marzo, voto in Olanda, Israele e Bulgaria. Aprile, voto in Albania. Maggio, voto in Scozia, Galles e Cipro. Giugno, voto in Francia. Settembre, voto in Norvegia, Russia e Germania. Ottobre, voto in Repubblica Ceca. Il Governo in Italia non c'e' piu'? Che si fa? Elezioni, democrazia, liberta'". Queste le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa di Matteo Renzi che ha annunciato la crisi di governo. Più concisa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Italiani in ginocchio, governo allo sfascio. L'Italia non può permettersi di perdere altro tempo. Conte si dimetta. Elezioni subito".

Subito dopo è iniziato, a Palazzo Montecitorio, il vertice dei leader del centrodestra, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. L'incontro, allargato anche a Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, e' stato convocato per definire una posizione comune sulla crisi della maggioranza di governo. L'incontro ha portato a stilare una nota congiunta del Cdx: "Bisogna fare presto - si legge - L’Italia non può aspettare le liti, i giochini e le reciproche accuse dei partiti di governo, di Conte e Renzi, dei Cinquestelle e del Pd. Il centrodestra è la prima forza politica del Paese e, dopo un vertice che ha confermato la grande compattezza della coalizione, chiede che il Presidente del Consiglio prenda atto della crisi e si dimetta immediatamente o, diversamente, si presenti domani in Parlamento per chiedere un voto di fiducia. Se non ci sarà la fiducia, la via maestra per riportare al governo del Paese una maggioranza coesa ed omogenea, con un programma condiviso e all’altezza dei problemi drammatici che stiamo affrontando, resta quella delle elezioni. Ci affidiamo alla saggezza del Presidente della Repubblica per una soluzione rapida: i partiti del centrodestra ribadiscono con chiarezza la loro indisponibilità a sostenere governi di sinistra". conclude.