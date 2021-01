Crisi governo, Cdx: “I numeri sono risicati: al Paese non serve, è inadeguato”

"Il centrodestra ha ribadito la sua compattezza in vista delle comunicazioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del voto alla Camera dei deputati. Le forze politiche presenteranno una risoluzione unitaria con la quale si sottolinea l'assoluta inadeguatezza del governo nell'affrontare sia gli effetti sanitari che gli effetti economici della pandemia. Durante il vertice e' stato ribadito che un governo con una maggioranza risicata o inesistente non e' cio' di cui ha bisogno l'Italia per affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi". E'quanto si legge in una nota congiunta al termine del vertice del centrodestra.