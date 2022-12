Cristina D'Avena alla festa di Fdi. Ira del mondo Lgbtq+: "Con noi hai chiuso"

Cristina D'Avena sotto accusa: "Amica dei fasci, ci hai deluso"

Cristina D'Avena è finita al centro di una polemica sui social per la decisione di prendere parte alla festa di Fdi a Roma questa sera. Contro la celebre cantante, nota per le sigle dei cartoni animati, si è scagliata l'ira del mondo Lgbtq+. Si sentono abbandonati, disillusi, traditi: hanno reagito male - si legge sulla Stampa - i fan della cantante alla notizia che l'icona Lgbtq+ si esibirà stasera alla festa di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo. Appuntamento alle 20,30 all’interno del villaggio natalizio allestito per festeggiare i dieci anni del partito. "L’ho invitata per passare una serata in spensieratezza e allegria", spiega il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli. "Cristina ha simpatie per Giorgia Meloni", confessa la sorella Clarissa.

Scandalo. È troppo - prosegue La Stampa - per gli amanti della cantante bolognese: "Cristina D’Avena amica dei fascisti non ce la meritavamo". In tanti, sui social, sfogano rabbia e tristezza: "Se canti alla festa di un partito che vuole demolire i diritti della comunità Lgbtq+ poi non presentarti alle nostre serate o ad altre feste arcobaleno». Cristina D'Avena aveva già espresso in passato le sue simpatie per Meloni. "Ho visto, anni fa, un video in cui Meloni cantava Memole. Inoltre ho saputo che mi segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole, appunto". Possibile ci sia anche un duetto a sorpresa questa sera.