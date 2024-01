Crosetto, quasi 900mila euro dichiarati. Briciole per Fitto, Meloni solo terza

Crosetto, dichiarati quasi 900 mila euro nel 2023. Fitto il più "povero". La classifica dei ministri più ricchi

Il ministro italiano più ricco? Guido Crosetto. A rivelarlo sono proprio i siti di Camera e Senato, dove sono stati pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei membri dell’Esecutivo. Nel dettaglio, secondo quanto riporta LaPresse, il ministro della Difesa ha dichiarato 895.588 euro nel 2023. Segue, seppur con mezzo milione di euro di differenza, Daniela Santanché, titolare del Turismo, con 298 mila euro.

Chiude il podio Giorgia Meloni, la quale, nel 2023, ha dichiarato 293.531 euro. Al quarto posto della classifica dei 'Paperoni' dell'esecutivo si piazza il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, con una dichiarazione da 262.370. Quinta la titolare del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, con 232.003 euro.

La 'top ten' si completa con i ministri Orazio Schillaci (Salute) che ha dichiarato 227.345 euro, Carlo Nordio (Giustizia) che sfiora i 210mila euro (209.793), Gennaro Sangiuliano (Cultura) con un 730 da 174.630 euro, Andrea Abodi (Sport e giovani) con 165.563 euro e Matteo Piantedosi (Interno) 163.892 euro.

A seguire, Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie) è a quota 145.054 euro e si piazza davanti al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con 140.252 euro. Sulla stessa cifra il titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato 140.252 euro, mentre la collega Anna Maria Bernini (Università e ricerca) è arrivata a 122.651 euro.

In seguito, la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, supera i 102mila euro (102.039), così come Francesco Lollobrigida (Agricoltura) con un 730 da 101.108 euro, Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) a quota 100.391 euro e Paolo Zangrillo (Pa) con 99.052 euro.

Segue, poi, il il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che sfiora i 100mila euro (99.761). I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, hanno incassato rispettivamente quasi 100mila euro (99.969) e 76.748 euro.

Infine, il ministro più “povero” è il titolare per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, che si ferma a 22.221 euro, mentre Nello Musumeci (Protezione civile e politiche del mare) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità) hanno dichiarato rispettivamente 49.993 e 70.896 euro.