Crosetto: "Preso le distanze dai saluti romani. Armi a Kiev per la difesa"

Acca Larentia, Crosetto: "Sempre preso le distanze dai saluti romani"

"Ho sempre preso le distanze" dai saluti romani e da "ogni manifestazione che ricorda i regimi passati". Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interpellato dai cronisti in Transatlantico - prima della sue comunicazioni alla Camera - in merito alle polemiche seguite alla commemorazione della strage di Acca Larentia. "Io non leggo piu' i giornali da tempo", taglia corto il ministro.

Ucraina: Crosetto, aiuti solo per rafforzare capacita' difesa - Il dettaglio dell'ottavo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina "e' stato riferito al Copasir ed e' secretato", ma "gli equipaggiamenti e i sistemi d'arma previsti sono tesi a rafforzare solo e soltanto le capacita' difensive del Paese". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto riferendo alla Camera dei deputati sulla proroga dell'autorizzazione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari per Kiev.

Ucraina: Crosetto, passo indietro ora sarebbe errore drammatico - "La Russia non sembra dare segni di cedimento e siamo conspaevoli che la strada e' ancora lunga e la situazione difficile ma sarebbe un errore drammatico fare un passo indietro adesso". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle sue comunicazioni alla Camera sugli aiuti militari all'Ucraina. "Il nostro sostegno - ha ribadito - deve continuare finche' non cesseranno gli attacchi russi".

Ucraina: Crosetto, scelto di difendere diritto internazionale - "L'Italia ha scelto di difendere non solo un Paese, ma il diritto internazionale, i principi, le regole democratiche che si e' data la comunita' delle nazioni libere". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera sulla proroga dell'autorizzazione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari per l'Ucraina. "Stiamo solo ribadendo questo - ha ribadito Crosetto - se accettiamo che nel mondo prevalga la regola del piuu' forte, se il consesso dei Paesi si piega e si gira dall'altra parte per convenienza o per continuare a fare affari finiremo con il perdere spazi di democrazia, di liberta', di sicurezza".

Ucraina: Crosetto, aiuti Italia hanno salvato migliaia di vite - "Gli aiuti militari italiani all'Ucraina hanno contribuito a salvare decine di migliaia di vite. L'Italia deve essere orgogliosa di questo, io ne sono fiero". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle sue comunicazioni alla Camera sulla proroga degli aiuti a Kiev.