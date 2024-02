De Luca: "Un governo di disturbati mentali". E parla di lotta armata

De Luca attacca il governo per i fondi ai territori sospesi. "Atto di delinquenza politica"

Vincenzo De Luca attacca frontalmente il governo Meloni per aver stoppato le risorse destinate ai territori. "Il blocco dei fondi di coesione - dice De Luca in conferenza stampa - è un atto di delinquenza politica". E ancora: "Abbiamo promosso insieme con l’Anci una manifestazione a Roma venerdì 16 mattina - prosegue il governatore della Campania - per chiedere un incontro con il cosiddetto ministro della Coesione e la presidente del Consiglio. Noi siamo di fronte a un atto di delinquenza politica da parte di un ministro e da parte di questo Governo, che sta bloccando da un anno e mezzo i fondi sviluppo e coesione". Poi arriva l'affondo: "Contemporaneamente bloccano risorse delle regioni e dei territori e poi propongono l’autonomia differenziata nel momento in cui centralizzano tutto. Questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati".

"Delinquenza politica - prosegue De Luca - perché come sappiamo sono fondi ordinari, la gran parte dei quali sono destinati alle amministrazioni comunali e ai territori. Siamo in guerra nei confronti di questo Governo, più di questo posso fare l’appello alla resistenza, alla lotta armata. Sollecito le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi, intanto per la manifestazione del 16, che è venerdì mattina a Roma, per far sentire la voce dei territori". Immediata la replica del governo, attraverso le parole del capogruppo di FdI Tommaso Foti. "Ancora una volta il Pd usa espressioni che nulla hanno a che fare con la dialettica e la critica politica. Le parole del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che parla di un governo ’di disturbati mentali sono gravi, diffamanti, arrivando a tacciare il governo di 'delinquenza politica'.

"Quelle di De Luca - prosegue Foti - sono affermazioni censurabili sotto più profili e volgarmente dirette verso il Governo e un suo ministro in particolare. Chiediamo subito la condanna unanime da parte di tutta la classe politica. Chissà se anche oggi la Schlein, sempre pronta ad indignarsi a corrente alterna e dalla quale ancora aspettiamo parole di condanna contro i facinorosi di Vicenza, non vedrà, non sentirà e non parlerà di fronte a queste ennesime farneticazioni da parte di un suo collega di partito".