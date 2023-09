Decaro commosso nell'ultimo discorso da sindaco: "L'esperienza più bella"

Decaro commosso nell'ultimo discorso da sindaco di Bari

"Cara Bari, tu lo sai, io non lo volevo fare il sindaco. Ma tu giorno dopo giorno mi hai conquistato. Con il buio dei tuoi dolori e la luce della tua vitalità, con le bestemmie dei tuoi vicoli e la poesia del tuo mare, con il tuo masochismo e la tua laboriosità, con i tuoi pettegolezzi da provincia e il tuo talento da capitale europea. Mi hai fatto innamorare di questo mestiere faticoso e bellissimo, di questo incessante incontro-scontro con i tuoi concittadini. E ora, lo confesso, ho paura del giorno in cui mi toglierò per l'ultima volta questa fascia, perchè sta per concludersi l'esperienza più bella della sua vita. Ho paura, ma non ho rimpianti. Ho la coscienza in pace", non "perché ho fatto tutto bene" ma perchè "tutto quello che ho fatto, l'ho fatto soltanto, esclusivamente, per te. Sii felice, tu sei Bari". Lo ha affermato commosso il sindaco di Bari Antonio Decaro questa mattina nel corso della cerimonia inaugurale dell'86esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante.

Decaro saluta Bari nell'ultimo discorso da sindaco: "Ho paura ma non ho rimpianti"

