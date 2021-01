Di Battista, siluro su Renzi: "Non è più un politico, ma un lobbysta". VIDEO

"Occhio che Renzi vi porta a sbattere". Così Alessandro Di Battista si rivolge ai parlamentari di Italia Viva durante la trasmissione Accordi e Disaccordi sul Nove. "Io mi rivolgo ai parlamentari di Iv" perché "Renzi è una cosa e nemmeno per me è più un problema", il leader di Iv -aggiunge- "risponde a poteri e lobby che non credo rappresentino anche i parlamentari di Iv".

GOVERNO: DI BATTISTA "RENZI LOBBYSTA SE STESSO, BRUCERÀ PARLAMENTARI IV"

"Non credo che Renzi alle prossime elezioni si presentera' con il simbolo di Italia Viva, lui vuole fare il lobbysta di se stesso, per ne non e' piu' un politico, e' un conferenziere, per questo mi rivolgo ai parlamentari di Italia Viva: Renzi ha bruciato milioni elettori, di consenso, credibilita' e brucera' pure loro". Ad affermarlo Alessandro Di Battista intervistato ad Accordi e disaccordi sul Nove.