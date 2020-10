Di Maio: ‘Ripartire uniti, mi fido di Casaleggio. Terzo mandato? Mai proposto'

Richiesto di un’opinione sul terzo mandato parlamentare, in un’intervista per Il Corriere della Sera, Di Maio risponde così: “Non ho capito perché se ne stia parlando, non l’ho mai proposto e non credo se ne debba discutere perché è una regola del Movimento”.

Quindi si esprime su Casaleggio in questo modo: “Mi fido di Davide”. Per poi aggiungere: “Ho solo detto che servirebbe individuare un punto di equilibrio tra la Rete, sacrosanta, e i territori, la fisicità delle persone, gli incontri in carne ed ossa. Sono uno dei pochi a fare ancora molte piazze – prosegue Di Maio –, sto spesso tra la gente ed è il messaggio che mi viene riportato. Tra l’altro credo che alla fine ogni cosa prenderà la giusta direzione, sono fiducioso e ciò che deve prevalere è l’amore verso un progetto a cui io e molti altri abbiamo dedicato e stiamo dedicando la vita perché crediamo in certi valori. Ciò che chiedo è che ogni contributo abbia il fine di costruire, non di distruggere”.

“Bisogna parlarsi, dialogare e ripartire insieme, uniti. Il Movimento deve mostrarsi capace di reagire agli eventi, deve proporre una visione, deve dare garanzie su come attuarla, tempi certi ai cittadini”. Così si esprime il ministro degli Esteri ed ex capo politico dei 5Stelle Luigi Di Maio sulla delicata fase di passaggio attraversata dai seguaci di Beppe Grillo. Poi Di Maio spezza una lancia in favore del documento presentato da Barbara Floridia con l’aiuto del sociologo Domenico De Masi, che “ha tutto il mio sostegno, perché è un documento che unisce, che guarda al futuro, che si occupa di ambiente, sanità, intelligenza artificiale, digitalizzazione”.

Anzi, il capo della diplomazia estera lo considera “quel che al M5s mancava e peraltro racchiude tutte le anime del M5s”. Dunque, aggiunge Di Maio, lo “considero una mappa per il futuro dell’Italia e ci restituisce molta energia che dovremo saper trasmettere ai territori. Mi auguro che la discussione sui temi parta proprio da quel documento”.