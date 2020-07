Di Maio: "Conte ha detto che il Mes non serve. Piano ancora più ambizioso"

Luigi Di Maio ribadisce un deciso no al Mes. Il ministro degli esteri in un'intervista al Foglio allontana l'ipotesi del prestito di 37 miliardi da parte dell'Europa per finanziare la sanità. L'obiettivo fa capire l'ex leader dei 5s è quello di puntare molto più in alto. "Sul Mes è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dire che non serve. Poi io aggiungo in questo momento anche un'altra cosa, noi - spiega Di Maio - stiamo facendo un negoziato per un piano - Next Generation Eu - ambizioso, con tante risorse, e l'Italia è il primo promotore di questo piano, quindi è molto importante in questo momento nel negoziato ambire al massimo risultato. Gli strumenti singoli, Sure, Bei, Mes, sono una parte di un negoziato molto più grande che ambisce a creare il Recovery fund, quindi anche dal punto di vista del negoziato condivido la linea del presidente del Consiglio che dice: adesso è il momento di negoziare, non parliamo di altri strumenti, perché altrimenti ci indeboliamo nella fase negoziale".