Ucraina, Di Maio si smarca da Biden. "Genocidio? Non abbiamo elementi"

Ucraina: Di Maio, Baltici sentono minaccia per se stessi

"L'Italia non ha gli elementi per verificare se in Ucraina stia avvenendo un genocidio, ma le atrocita' sono sotto i nostri occhi, come i bambini uccisi e i civili uccisi. Abbiamo sollecitato la Corte internazionale. Ci aspettiamo un intensificarsi del conflitto a est dell'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Radio24.

"Attraverso l'Unione Europea forniremo tutte le prove a nostra disposizione per verificare se ci siano stati crimini di guerra in Ucraina, verificare tutti i responsabili. Quello che abbiamo visto a Bucha e a Krematorsk e che purtroppo vedremo in altri posti e' atroce, terrificante e dovremo assicurare alla giustizia internazionale i responsabili", ha aggiunto Di Maio.

Ucraina: Di Maio, dobbiamo far ripartire colloqui di pace - "Dobbiamo fermare l'escalation, fermare la guerra in Ucraina. Bisogna far ripartire il processo di dialogo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora e' Putin che deve parlare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Radio24.

Di Maio, Putin non sta dando segnali di pace - "Bisogna costruire dei corridoi umanitari. Piu' aumentano i colloqui, piu' aumentano i corridoi. Comprendo che Putin non sta dando segnali di pace quando dice che devono completare le operazioni. Per questo dobbiamo continuare con le sanzioni. Se i prodotti alimentari costano di piu' oggi in Italia e' perche' le navi ucraine non partono piu' con i rifornimenti". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a Radio 24.

Ucraina: Di Maio, Baltici sentono minaccia per se stessi - "L'ipotesi di avvicinamento di Kiev alla Nato e' quello che sta provocando l'invasione russa in Ucraina. Altri Paesi che sono al confine con la Russia o nell'Est vedono quello che succede in Ucraina come una minaccia per se stessi. Paesi come la Finlandia e la Svezia sono a pochissima distanza dalle truppe russe. L'opinione pubblica finlandese ha cambiato posizione, ora ci sono i cittadini che chiedono al loro governo di entrare nella Nato perche' la Nato e' un'alleanza difensiva". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Radio24.

Di Maio, subito dopo Pasqua ambasciata a Kiev operativa - "Passeremo la Pasqua anche lavorando per riportare l'ambasciatore italiano a Kiev in sicurezza. Subito dopo Pasqua sara' pienamente operativa e sara' un altro segnale per dire siamo vicini alle istituzioni ucraine". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Radio 24.

