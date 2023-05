Di Maio inviato nel Golfo Persico: via libera ufficiale dall'Ue

Luigi Di Maio, ora è ufficiale: sarà rappresentante speciale Ue nel Golfo

Finalmente ce l’ha fatta, Luigi Di Maio, che nella giornata di oggi è stato nominato ufficialmente Rappresentante speciale Ue per il Golfo.

Via libera finale, dunque, alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell dello scorso 21 aprile: il punto, a quanto si apprende, è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles. Con il via libera formale Di Maio entrerà in carica come Rappresentante Speciale dell'Ue nel Golfo il prossimo 1 giugno.

Per lui è previsto uno stipendio di 13mila euro al mese netti, oltre agli stipendi per lo staff e al rimborso spese, in caso di trasferimento all’estero l’emolumento salirà a 16mila euro netti mensili. Di Maio avrà l’immunità diplomatica e il passaporto fino al 28 febbraio 2025, data di scadenza dell’incarico.