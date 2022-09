Qual è la differenza tra Camera e Senato? Quali sono le differenze delle due camere? Scoprilo nel nostro approfondimento

Il Parlamento è l'organo deputato a promulgare le leggi ed è suddiviso in Camera e Senato. Dato che il nostro è un sistema bicamerale perfetto, le due assemblee hanno gli stessi poteri ma anche notevoli differenze. Va anche ricordato che da queste elezioni 2022 potranno votare per il Senato non più solo gli under 25 ma anche chi ha compiuto 18 anni (qui le regole per il voto del 25 settembre).

Differenza tra Camera e Senato: le diverse funzioni

La Camera dei Deputati ha sede al Palazzo Montecitorio e si compone di 400 membri, di cui 8 eletti nella circoscrizione estero (scopri come vengono eletti i parlamentari). La durata della legislatura ha una durata di 5 anni, salvo scioglimento anticipato. Per diventare deputato si devono avere almeno 25 anni.

La Camera è formata da:

Presidente

Ufficio di presidenza: 4 vicepresidenti, 3 questori, almeno 8 deputati segretari con la funzione di assicurare la regolarità delle votazioni

Gruppi parlamentari

Commissioni e giunte

La Camera ha il potere legislativo e quando il Governo emana provvedimenti di urgenza, come i decreti legge (DPCM), deve presentarli al Parlamento per ottenere l'autorizzazione a convertirli in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Senato ha invece sede a Palazzo Madama e si compone di 200 membri, di cui 6 eletti nella circoscrizione estero. A questi si aggiungono 6 senatori a vita (massimo 5 possono eletti dal Presidente della Repubblica). Per avere la nomina si devono aver compiuto i 40 anni d'età. La carica di senatore è elettiva e termina alla fine della legislatura.

Il Senato è formato da:

Consiglio di Presidenza: presidente, vicepresidenti, questori e i segretari

Collegio dei questori: sovrintende al buon andamento dell’Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell’ordine e alla sicurezza delle sedi del Senato

Gruppi parlamentari

Commissioni e giunte

ll Senato ha la stessa funzione legislativa della Camera dei deputati e affinché una proposta di legge diventi legge è necessario che lo stesso testo venga approvato da entrambe le Camere. Tuttativa il Senato non partecipa alla creazione di nome giuridiche ma per lo più concorre a determinare l'indirizzo politico del Governo e ha una funzione di controllo, accordando o revocando la fiducia. Il Senato ha poi la funzione esclusiva di autorizzare a procedere in materia di reati ministeriali quando si tratta di soggetti esterni al Parlamento o appartengono a Camere diverse.

