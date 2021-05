Dirette streaming e videogame, la politica sbarca su Twitch

La politica sembra aver scoperto un nuovo canale comunicativo. Si tratta di Twitch, social che coniuga dirette video e giochi online. Diverse già le apparizioni politiche nella sezione 'Just Chatting' del social, ossia quella dedicata alle dirette dove gli streamer discutono di vari temi con i loro ospiti. È il caso della sindaca di Roma Virginia Raggi o della ministra alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone.

Ma c'è chi è andato oltre: l'ex capogruppo M5S alla Camera e attuale questore di Montecitorio Francesco D'Uva ha iniziato a confrontarsi con i suoi follower, perlopiù giovanissimi e 'gamer', durante vere e proprie partite ai videogiochi. 'La politica non è un gioco', è il nome scelto da D'Uva per la sua diretta della domenica sera.

Su quella che sembra ormai una modalità abituale per dialogare con giovani e appassionati di videogame probabilmente si aprirà il dibattito. Tuttavia il processo sembra ormai avviato e in vari casi si registra un seguito consolidato, con utenti che interagiscono commentando nella live chat visibile sullo stesso schermo dove è proiettato il gioco. "In ogni caso, che tu sia studente, parlamentare o atleta, con i videogiochi, come anche con i social, bisogna usare la testa", avverte D'Uva nelle sue dirette. Vedremo gli sviluppi, sicuramente però le frontiere della comunicazione politica continuano a moltiplicarsi e sorprendere.