Dl agosto, ipotesi decontribuzione al 100% per chi esce da Cig o assume

Il Governo sta considerando la decontribuzione al 100% per i lavoratori che rientrano al lavoro dalla cassa integrazione che è, secondo quanto riporta Public Policy, una delle proposte sul tavolo per il decreto Agosto.

La misura, voluta soprattutto da Pd e Italia viva, per ora è solo un'ipotesi e potrebbe accompagnare la norma circolata negli ultimi giorni sulla decontribuzione totale per 6 mesi per i nuovi assunti.

Secondi fonti del Mef, la decontribuzione potrebbe seguire il meccanismo del doppio binario. Da una parte, quindi, le aziende che rinunceranno alla Cig e reintegreranno i lavoratori rimasti a casa potranno accedere per un periodo alla decontribuzione al 100%, mentre dall'altra, chi assumerà nuovi lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale netto, non pagherà i contributi per 6 mesi.

Il governo però sta discutendo anche sulla proroga dello stop ai licenziamenti. La ministra Nunzia Catalfo vorrebbe fissare l'estensione al 31 dicembre, mentre Italia viva e Pd chiedono di fermarsi al 15 ottobre, giorno in cui scade lo stato di emergenza per coronavirus.