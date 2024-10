Dl Migranti in Albania, il Viminale valuta il ricorso in appello: dieci giorni per decidere

Dl Migranti in Albania, ora il Viminale pensa al ricorso in appello. Lo scontro governo-magistrati

Non si placa lo scontro tra governo e magistrati scoppiato dopo la decisione dei giudici di far tornare indietro i 12 migranti mandati in Albania perché provenienti da "Paesi non sicuri". Ora il Viminale potrebbe anche decidere di ricorrere in appello contro questa sentenza: ci sono dieci giorni di tempo per presentare il ricorso. Nel secondo articolo del decreto migranti approvato dal Consiglio dei ministri, infatti, si prevede la possibilità per il ministero dell'Interno di presentare reclamo alla Corte d'Appello.

"La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La Corte d'Appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni - si legge nel testo - a proposito di eventuali decisioni sul mancato trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio.