Dl semplificazioni, Conte: "Riforma più coraggiosa fatta nel Paese"

DL SEMPLIFICAZIONI: CONTE, 'SARA' RIFORMA PIU' CORAGGIOSA FATTA NEL PAESE'

"Noi siamo quelli, e lo vedrete a inizio settimana, della semplificazione più coraggiosa che sia stata fatta nel nostro Paese. Noi siamo quelli del patto di rilancio più ambizioso che sia stato mai realizzato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe CONTE, parlando al Consiglio confederale della Uil

DL SEMPLIFICAZIONI: CONTE "LO APPROVEREMO A INIZIO PROSSIMA SETTIMANA"

"Il decreto semplificazioni lo approveremo all'inizio della prossima settimana". Lo ha detto il premier, Giuseppe CONTE, intervenendo al Consiglio confederale della Uil.

FISCO: CONTE "PROSSIMA SETTIMANA RIPARTE TAVOLO RIFORMA"

"Un'altra priorita' e' quella delle riforma fiscale organica, manca da 50 anni nel nostro Paese. Con Gualtieri siamo d'accordo, la settimana prossima ripartira' il tavolo a Chigi per la riforma fiscale". Lo ha detto il premier, Giuseppe CONTE, intervenendo al Consiglio confederale della Uil.

CONTE: "PERSO UN VENTENNIO PER LO SVILUPPO. INVERTIAMO LA TENDENZA"

"L'Italia ha vissuto fino ad oggi un ventennio perduto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Consiglio confederale nazionale della Uil. "Lo dimostra la stagnazione della produttivita', l'ampliamento dei divari nord-sud, l'ascensore sociale ormai bloccato, la crescita degli investimenti pubblici e dei redditi che e' rimasta al palo. E' per questo che stiamo invertendo questa linea di tendenza", ha aggiunto esortando a "non perdere la fiducia. L'Italia ha grandi energie - ha rimarcato - ha un potenziale enorme da liberare per ricostruire il futuro. Il governo e' pronto a raccogliere questa sfida, mettendo in campo una strategia di breve, medio e lungo periodo".

SCUOLA: CONTE "ATTENZIONE GOVERNO E' MASSIMA"

"Avete fatto diversi scioperi. Sulla scuola ci fate molto penare, ma e' dove l'attenzione del governo e' massima, dove il confronto e' forse molto piu' serrato che in altre parti". Lo ha detto il premier, Giuseppe CONTE, intervenendo al Consiglio confederale della Uil

GOVERNO: CONTE, 'BLA BLA CI DEFINISCE ATTENDISTI MA E' VERO IL CONTRARIO'

Siamo ben consapevoli dei nostri doveri e siamo ben consapevoli del fatto che abbiamo degli obiettivi ambiziosi da raggiungere. In questi giorni c'è chiacchiericcio quotidiano, un bla bla costante, continuo, che spesso affiora anche sulle pagine dei giornali, soprattutto nei titoli, che ci descrive come un governo attendista, incapace di prendere decisioni risolute. La realtà dei fatti dice il contrario". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe CONTE, parlando al Consiglio confederale della Ui. "Questo governo -ha rivendicato il premier- ha assunto decisioni che mai sono state prese nella storia repubblicana. Questo governo si è assunto la responsabilità anche di apparire a tratti e di essere descritto, ingiustamente, come illiberale: fa ridere che questo governo sia definito in questi termini. Noi abbiamo preso decisione ferme e risolute e siamo pronti a prenderle nell'interesse del Paese anche nel futuro".

CORONAVIRUS: CONTE "DA SINDACATI RUOLO FONDAMENTALE"

"Soprattutto nelle settimane del lockdown dobbiamo riconoscere che le organizzazioni sindacali hanno svolto un ruolo fondamentale per la tutela dei lavoratori, per la definizione delle principali misure di sostegno della nostra economia". Lo ha detto il premier, Giuseppe CONTE, intervenendo al Consiglio confederale della Uil.