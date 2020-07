Dl Semplificazioni, Conte: "Trampolino per il rilancio, appalti sbloccati"

"Dobbiamo scacciare la paura della firma". Cosi' il premier Giuseppe Conte, presentando il semplificazioni e le opere che verranno realizzate. "Andiamo a colpire chi non fa e non chi si assume la responsabilita'", afferma il presidente del Consiglio.

Questo decreto ''semplifica, velocizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti'' ha assicurato poi Conte. "Andremo a realizzare" 130 opere "con Italia veloce", ha proseguito Conte, ribadendo che con il provvedimento che sara' la base del 'Recovery plan' si sbloccheranno i cantieri. Capitolo "richieste e autorizzazioni. Stop alle atteseinfinite, le PA devono rispondere per tempo, entro i termini previsti"ed "esporre tutte le ragioni per il non accoglimento delle richieste deicittadini" ha detto Conte. Le"amministrazioni avranno 60 giorni per dare risposte", puntualizza ancora il premier.

CONTE, 'CON PA SARA' TUTTO PIU' SEMPLICE, BASTA SCARTOFFIE'

''Avremo un Paese tutto a portata di click... Tutto sarà più semplice. Avremo meno scartoffie e un internet più veloce e a portata di tutti", prosegue il presidente del Consiglio.

DL SEMPLIFICAZIONI: CONTE, 'ABUSO UFFICIO NON ABOLITO MA CIRCOSCRITTO'

Con la riforma dell'abuso di ufficio, contenuta nel dl semplificazioni, "andiamo a colpire chi non fa, e non più il dirigente che si assume la responsabilità di firmare per sbloccare un'opera". Su questo, "c'è stata larghissima convergenza nelle giornate 'progettiamo il rilancio', interveniamo per modificare e circoscriverne la portata ma non lo aboliamo affatto". Lo puntualizza il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi sul decreto Semplificazioni. "Prevediamo - precisa ancora - una violazione di specifiche regole di condotta perché possa scattare la fattispecie criminosa e non più per principi generali".

DL SEMPLIFICAZIONI: CONTE, 'NO CONDONI MA VALUTAZIONI AMBIENTALI PIU' SEMPLICI E VELOCI'

''Non vogliamo abusi, non introduciamo condoni. Vogliamo solo valutazioni ambientali più semplici e veloci. Non è pensabile che occorrano 10 anni per la Pedemontana...''. Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte, illustrando il dl semplificazioni a palazzo Chigi.

TLC: CONTE, 'A BREVE GRANDE PIANO PER BANDA LARGA

"A breve annunceremo un grande progetto in materia di banda larga, perchè è stato anche quello al centro delle riflessioni a Villa Doria Pamphili''', ha proseguito il premier