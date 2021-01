Dpcm, dal 16 gennaio basta spostamenti tra Regioni. Bar, stop asporto dalle 18

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il numero di contagi giornalieri resta preoccupante, e ancora di più lo è il dato sui ricoveri in ospedale e la percentuale di occupazione dei reparti di terapia intensiva. Drammatico il bollettino per quanto riguarda i decessi, ormai in tripla cifra da mesi. Per questo il governo si appresta a varare un nuovo Dpcm con misure ancora più restrittive. Non solo i bar continueranno a chiudere alle 18, ma dopo le sei di sera - si legge sul Corriere della Sera - sarà vietata la vendita da asporto. La stretta, non ancora ufficiale, conferma come nella riunione dei capi delegazione con il premier Conte sia prevalsa la «linea dura» del ministro della Salute, preoccupato dalla situazione nel Paese. Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese, o al massimo 45 giorni.

Palazzo Chigi - prosegue il Corriere - potrebbe scrivere un Dpcm, oppure soltanto un decreto legge con il quale prorogare le misure del Dpcm precedente e anche lo stato di emergenza: l’idea è procedere «di trimestre in trimestre », per cui la data di scadenza dovrebbe essere fissata al 30 aprile. Se tutto va bene il decreto legge sarà approvato mercoledì 13 gennaio, dopo che Speranza avrà presentato le nuove misure in Parlamento e dopo che Conte avrà riunito il Consiglio dei ministri. La richiesta dei «rigoristi», Speranza, Franceschini e Boccia, è mantenere il divieto di superare i confini regionali anche nei territori «gialli», se non per motivi di studio, lavoro, urgenza e salute.