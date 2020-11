Dpcm, gli italiani approvano la stretta ma vogliono cooperazione con regioni

DPCM, MAGGIORANZA ITALIANI FAVOREVOLE A ULTIME MISURE



Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Raitre, rispetto alle misure adeguate previste dal Dpcm in tutta Italia per fronteggiare gli effetti della seconda ondata, il 92% degli intervistati pensa sia giusto "ridurre la capienza dei mezzi al 50%", il 78% la "chiusura dei centri commerciali nel fine settimana", il 66% la "didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, il 57% "coprifuoco", il 49% "chiusura per musei e mostre".

DPCM, PER 58% GIUSTO SCUOLA APERTA DOVE È POSSIBILE



Il 58% degli intervistati inoltre, pensa che sia la scelta giusta dove possibile far "rimanere aperta" la scuola. La possibilità che venga "incentivata la didattica a distanza" per il 40%. Il 2% preferisce non rispondere.

DPCM, 56% VORREBBE PIÙ COLLABORAZIONE GOVERNO-OPPOSIZIONE



Il 56% degli intervistati vorrebbe "più collaborazione con l'opposizione" da parte del Governo, il 31% "andare avanti da solo come ha fatto in primavera". Il 13% preferisce non rispondere. E alla domanda se crede che in primavera avremo il vaccino anti-covid il 58% degli intervistati risponde "no", il 36% "si'". Il 6% preferisce non rispondere.