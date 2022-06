Sondaggio, Draghi bis piace al 36% degli italiani

Sondaggio: radar Swg. Le tabelle con tutti i dati

Il 36% degli italiani vorrebbe un Draghi bis dopo le prossime elezioni politiche. E' il dato principale del RADAR SWG. I più convinti sono gli elettori del Partito Democratico (61%), seguiti da quelli di Forza Italia (52%). Il 32% di chi vota M5S vuole un bis del premier a Palazzo Chigi.

Draghi altri cinque anni presidente del Consiglio non piace ai leghisti (24%) e agli elettori di Fratelli d'Italia (23%).

La comunicazione di Draghi è chiara per metà degli elettori e sufficiente per la maggioranza, tuttavia per il 35% è troppo complicata.

L’opinione pubblica non attribuisce a Draghi una chiara connotazione politica. PD, FI e Italia Viva sono ritenuti i partiti a lui più vicini.