E' bufera su Valditara per le sue idee sulla scuola, ma serve una riforma

Valditara su Twitter è di nuovo in tendenza per le sue idee. Ora è necessaria una riforma seria sulla scuola

Stanno montando le polemiche sul ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che dopo un breve tempo di adattamento ha cominciato a fare dichiarazioni che hanno messo in allarme la sinistra garantista e lassista. La prima uscita è stata contro il bullismo nella scuola e cioè contro i ragazzi violenti. Valditara è stato molto incisivo e ha detto che vede bene i lavori socialmente utili.

Ebbene, tempo poche ore, e Valditara era già in tendenza su Tweet con i maître à penser della Gauche caviar letteralmente fuori di testa che dicevano che i bulli vanno compresi e cambiati e non occorrono misure così gravi come i lavori socialmente utili (che sono usati in tutto il mondo).

Poi Valditara ha fatto una affermazione banale nella sua semplicità e che dovrebbe essere anzi scontata e cioè "via i cellulari durante le ore di lezione". E anche qui è finito nuovamente in tendenza con tutto il solito Gotha della intellighenzia progressista a dargli del vecchio fascio nostalgico di una scuola passata che non c’è più.



Ed il fatto è proprio questo. Non essendoci più la vecchia e buona scuola passata sperimentiamo il disastro attuale fatto di lassismo e incompetenza, quando se non proprio di asineria conclamata, con evidenti riflessi sulla scarsa qualità della classe dirigente che tutti conosciamo. Ieri invece il ministro ha detto che l’ “umiliazione” è “un fattore fondamentale per la crescita di un ragazzo e la costruzione della sua personalità”.

A questo punto è successo il finimondo e Valditara è rifinito per la terza volta in tendenza su Twitter con una sequela di cinguettii che paventavano bacchettate sulle mani e anche peggio. In effetti il termine usato dal ministro è stato un po’ forte ed infatti lo ha ammesso poco dopo: “un termine inadeguato, ma confermo il messaggio”. Probabilmente Valditara, nel “messaggio”, intendeva dire che se prendi un bullo e lo metti a pulire i bagni sotto gli occhi irridenti di compagni e compagne questo non è un evento così traumatico ma forse potrebbe avere anche un portato formativo, cioè pedagogico.

Del resto come è possibile accettare una scuola in cui l’insegnante, il professore, viene spesso intimorito se non “bullizzato” da personalità violente che possono arrivare, come succede quasi ogni giorno, anche a picchiarlo o a fargli stupidi scherzi? Una volta se si fosse tentato tanto si avrebbe avuto una nota e una sospensione e poi il problema era non farlo sapere a casa che se no arrivava il resto.

Ora nella società invertita in cui viviamo succede esattamente il contrario: se l’alunno commette un atto violento i genitori vanno a scuola e picchiano a loro volta il professore. Insomma i valori si sono rovesciati completamente ed è chiaramente necessario mettere un freno a tutto questo. Ecco, magari Valditara da uomo di altri tempi si è fatto un po’ prendere la mano ed ha utilizzato termini non consoni ma, come dice lui, il messaggio è confermato.

Infine, il ministro ha legato la percezione del reddito di cittadinanza al completamento del ciclo scolastico ed anche qui è stato spedito immediatamente in tendenza per una dichiarazione di buon senso. Con il centro – destra al governo qualcosa sta cambiando nelle fibre della società italiana, lo vediamo ad esempio nell’assertività dimostrata con la Francia o sul reddito di cittadinanza, ma niente è così efficace per cambiare la società come applicare misure di buon senso nella scuola, a cominciare dal reintrodurre la fondamentale parola “merito”, come è stato fatto.