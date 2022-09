Elezioni 2022, affluenza - dato alle 23.00: 64,69% Camera, 64,21% Senato

Elezioni: alle 23 affluenza al 64,69% per Camera, 64,21% al Senato

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 23 ha votato il 64,69 per cento degli aventi diritto, (quando i dati sono relativi a 3.850 Comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.

Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 74,27% degli elettori per la Camera. Per il Senato, invece ha votato il 64,21% (quando i dati sono relativi a 3.918 Comuni su 7.904). Nella precedente tornata elettorale alla stessa ora si era recato alle urne il 74,51% degli elettori per palazzo Madama