Elezioni, affluenza in calo: alle 23 di domenica è al 41,65%. Crollo nelle grandi città

Via alla seconda giornata di voto delle Amministrative 2021 dopo una domenica caratterizzata dal forte calo di affluenza alle urne. I seggi hanno riaperto alle 7 e sara' possibile votare fino alle 15: 12 milioni di italiani sono chiamati a rinnovare 1.192 amministrazioni comunali, la Regione Calabria e le suppletive della Camera. Il dato di ieri ha fatto registrare una forte flessione in termini di partecipazione: alle 23 aveva votato il 41,65% degli aventi diritto, un calo di circa venti punti rispetto alle comunali del 2016, quando pero' si era votato in un'unica giornata.

I riflettori sono sulle urne di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste) per le suppletive della Camera (collegio uninominale 12 - Siena e collegio uninominale 11 - Roma - Quartiere Primavalle) e per le regionali in Calabria.

Nelle grandi citta', test chiave della tornata elettorale, la percentuale si e' attestata ben al di sotto del 40%: il dato migliore si registra a Milano, dove ha votato il 37,76% degli aventi diritto, a Napoli l'affluenza e' stata del 33,72%.

A Roma ha votato il 36,82%, a Bologna il 35,19%, a Torino il 36,50%. Il dato della partecipazione al voto potrebbe avere un significato politico: soprattutto nella Capitale, dove il crollo maggiore si e' registrato nelle periferie, tradizionale bacino dove si decide la sorte dei candidati, mentre in alcuni quartieri del centro l'affluenza e' stata molto piu' alta.

La tornata elettorale inevitabilmente avra' riflessi importanti sul quadro politico nazionale. Il Pd cerca il riscatto dopo la sconfitta delle amministrative del 2016 quando i Dem persero sia Roma che Torino: in campo lo stesso segretario, Enrico Letta che corre alle suppletive di Siena per un seggio alla Camera.

Calo vistoso dell'affluenza alle urne anche a Bologna, come pure nel resto dell'Emilia-Romagna. Alle 19 nel capoluogo emiliano ha votato il 29,25%, in calo di oltre il 17% (era al 46,37%) del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando pero' si votava in un'unica giornata.

Dal verdetto delle urne arrivera' anche una indicazione precisa sul futuro dell'alleanza del Partito democratico con il Movimento Cinque Stelle e sull'ipotesi di coalizione larga del centrosinistra.

Il voto sara' un test chiave anche per il centrodestra e misurera' i rapporti di forza all'interno dell'alleanza, tra la Lega di Matteo Salvini, FdI di Giorgia Meloni, e Forza Italia. Sullo sfondo la trattativa per l'elezione del Presidente della Repubblica attesa a partire da gennaio e su cui i partiti inizieranno a misurasi da subito, a cominciare dal voto di oggi.

