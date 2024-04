Elezioni Basilicata: stravince Bardi (Cdx). Volano FdI-FI, crollano M5S-Lega

Elezioni Basilicata exit poll: Vito Bardi è tra il 53 e il 57%



Stravince il Centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata. Stando agli exit poll di Telenorba, che Affaritaliani.it pubblica, il Governatore uscente Vito Bardi (sostenuto da tutto il Centrodestra più Calenda e Renzi) è tra il 53 e il 57% e stacca nettamente Piero Marrese di Pd e M5S fermo al 41-45%. Eustachio Follia di Volt tra l'1 e il 3%.



In Basilicata meno di un elettore su due si è recato alle urne in occasione delle elezioni regionali. Alla chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, il dato finale sull'affluenza è del 49,8%. L'affluenza è in calo rispetto alla tornata elettorale del 2019 quando, in un'elezione che si era svolta in una sola giornata (domenica 24 marzo 2019), aveva votato il 53,52% degli aventi diritto.



Fratelli d'Italia, con una "forchetta" di consensi fra il 23 e il 27 per cento, sarebbe il primo partito in Basilicata: è il dato che emerge dall'instant-poll di "Yoodata", commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani ieri e oggi. Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (fra il 15 e il 19 per cento), M5s (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento). Nel centrodestra, la Lega otterrebbe fra il quattro e l'otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento. Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l'uno e il tre per cento dei voti.



IL CONFRONTO CON LE POLITICHE: VOLANO FDI E FORZA ITALIA, SALE IL PD, CROLLANO LEGA E M5S



Alle Politiche del 2022 Fratelli d'Italia aveva ottenuto il 18,2% dei voti e ora si attesta intorno al 25% con una forte avanzata. Balzo notevole anche di Forza Italia che oggi alle Regionali è tra il 12 e il 16% quando alle Politiche si era fermata al 9,4%. Il Pd - intorno al 17% - sale rispetto a un anno e mezzo fa quando era al 15,2%. Il M5S perde molti consensi e dal 25% delle Politiche cade al 14-18%. Tonfo della Lega che dal 9% arretra intorno al 6%.



I CANDIDATI

Sono candidati il presidente uscente, Vito Bardi, appoggiato dalla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UdC-Democrazia Cristiana, Noi moderati. A sostenerlo anche Azione, Italia Viva, Orgoglio lucano e la lista civica La Vera Basilicata. Bardi è il presidente della Regione Basilicata dal 16 aprile 2019. È nato a Potenza il 18 settembre 1951. Già vicecomandante generale della Guardia di Finanza, è stato indicato da Forza Italia come candidato unitario del centrodestra.

Sul fronte del centrosinistra, il candidato è Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, sostenuto da: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, e anche dalle liste Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune. Quest'ultima fa riferimento all'imprenditore Angelo Chiorazzo, che inizialmente avrebbe dovuto essere candidato, ma poi si è ritirato dalla corsa. Infine, il terzo candidato è Eustachio Follia, giornalista materano sostenuto da Volt.