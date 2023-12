Elezioni Bergamo, una poltrona per quattro: sul tavolo del Cdx un centrista

Sondaggio: Pezzotta avanti a Carnevali

Una poltrona per quattro (Pezzotta, Gallone, Ceci, Saffioti) nella corsa al candidato sindaco di Bergamo nel cdx non poteva essere risolto con una partita a bim bum bam. Per questo è stato commissionato un sondaggio a SWG per sciogliere qualche dubbio in attesa della fumata bianca definitiva. Il risultato forse inaspettato ha decretato l’avvocato Andrea Pezzotta di area centrista in vantaggio sulla candidata di Csx Elena Carnevali (43%-39%), con un 19% a Fd’I e a pari merito Lega e FI con il 7,5%.

Dal sondaggio, ne esce molto bene la veterana e sempre molto attiva onorevole Alessandra Gallone che segue a ruota il gradimento per l’avvocato Pezzotta e molto apprezzata dall’elettorato di FdI. Ma il dato più sorprendente è il giudizio sui 10 anni del sindaco Giorgio Gori, votato all’epoca anche da una buona fetta di un elettorato di centro-destra e tutt’ora molto apprezzato addirittura dagli elettori di FdI che probabilmente stanno cambiando pelle e guardaroba, passando da una destra-destra a una destra-centro con sfumature di centro-destra.

L’eredità di Gori sarà dura per tutti, ma i lavori già ben avviati su ambiente, infrastrutture, mobilità sostenibile, servizi sociali, potrebbero essere un’occasione d’oro per il nuovo sindaco per passare all’incasso a fine mandato. Dal sondaggio ne esce un cdx ringalluzzito dopo una fase di stallo che dovrebbe sciogliersi entro Natale. La Remuntada è partita, Pezzotta freme in attesa dell’ufficialità. Dopo Capodanno pronti a scatenare l’inferno.