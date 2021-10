Elezioni exit poll alle 15: chi vince e chi perde? I sentiment nei partiti

Ci siamo quasi. Alle ore 15 chiudono i seggi per le elezioni amministrative e su Affaritaliani.it verranno pubblicati gli insight poll di Lab2101.



Cresce l'attesa nel mondo politico per sapere i risultati. Affaritaliani.it ha parlato con diverse fonti politiche nella mattinata di lunedì per cercare di capire quali siano i sentiment tra i principali partiti.



Si conferma un grande ottimismo nel Partito Democratico. Diverse fonti dem si dicono convinte del successo elettorale. In particolare, nel Pd ritengono possibile la vittoria già al primo turno di Beppe Sala a Milano e di Gaetano Manfredi a Napoli, oltre a quella, scontata già alla vigilia, di Matteo Lepore a Bologna.



Ottimismo nel Centrosinistra anche su Torino, dove, dicono nel Pd, dove Stefano Lo Russo potrebbe inaspettatamente essere davanti al primo turno su Paolo Damilano. E infatti nel Centrodestra piemontese, alla domanda se siano ottimisti, la risposta secca è "No".



Per quanto riguarda la sfida più attesa, Roma, il Pd è sicuro di andare al ballottaggio giocandosi addirittura con un appassionante testa a testa la prima posizione con Enrico Michetti. Nel Centrodestra parlando di 'effetto Giorgetti' e del timore di un voto disgiunto a favore di Carlo Calenda.



Il Centrodestra spera di avere una piccola rivincita a Trieste, dove Roberto Dipiazza - dicono fonti azzurre - non dovrebbe avere problemi, se non al primo turno al ballottaggio tra quindici giorni.



Infine la Regione Calabria, dove è molto forte l'ottimismo, come era alla vigilia del voto, da parte in particolare di Forza Italia di vincere con Roberto Occhiuto, vista anche la divisione del Centrosinistra (tre candidati).