Elezioni exit poll: vittoria del Cdx in Calabria. Milano, Sala rieletto subito

Exit Opinio-Rai:Calabria;Occhiuto al 46,5-50,5%,Bruni 24-28% - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%.

Exit Opinio-Rai: Roma; Michetti 27-31, Gualtieri 26,5-30,5 - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31%. seguito da Roberto Gualtieri (centrosinistra) con il 26,5-30,5%. Seguono Carlo Calenda e Virginia Raggi, tutti e due con una forchetta 16,5-20,5%.

Exit Opinio-Rai: Milano; Sala al 54-58% - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%. seguito da Luca Bernardo (centrodestra.) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

Exit Opinio-Rai: Torino; Lo Russo al 44-48% - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 44-48%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36,5-40,5%. Seguono Valentina Sganga (7-9%) e Angelo D'Orsi (1,5-3,5%).

Exit Opinio-Rai: Napoli; Manfredi al 57-61% - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-61%. seguito da Catello Maresca (centrodestra.) con il 19-23%. Seguono Antonio Bassolino (9-13%) e Alessandra Clemente (5,5-7,5%).

Exit Opinio-Rai: Trieste; Di Piazza al 46-50% - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Trieste il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46-50%. seguito da Francesco Russo (centrosinistro.) con il 29-33%. Seguono Riccardo Laterza (9-13%) e Alessandra Richetti (2-4%).

Exit Opinio-Rai: Bologna; Lepore al 61-65% - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Bologna il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 61-65%. seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ GLI EXIT DI SKY

Elezioni Amministrative 2021 - Instant Poll Elezioni Comunali Roma

Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Il dato è una forchetta.

Roberto Gualtieri:26-30%

Enrico Michetti: 24-28%

Carlo Calenda:18-22%

Virginia Raggi: 18-22%

Altri candidati : 5-7%

Elezioni Amministrative 2021 - Instant Poll Elezioni Comunali Milano

Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Il dato è una forchetta.

Giuseppe Sala 51-55%

Luca Bernardo 32-36%

Layla Pavone 2-6%

Gianluigi Paragone 3-7%

Altri candidati 3-5%

Elezioni Amministrative 2021 - Instant Poll Elezioni Comunali Bologna

Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Il dato è una forchetta.

Matteo Lepore 59-63%

Fabio Battistini 31-35%

Marta Collot 1-3%

Altri candidati 3-5%

Elezioni Amministrative 2021 - Instant Poll Elezioni Comunali Napoli

Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Il dato è una forchetta.

Gaetano Manfredi 49-53%

Catello Maresca 23-27%

Antonio Bassolino 10-14%

Alessandra Clemente 6-10%

Altri candidati 3-5%

Elezioni Amministrative 2021 - Instant Poll Elezioni Comunali Torino

Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Il dato è una forchetta.

Paolo Damilano 38-42%

Stefano Lo Russo 43-47%

Valentina Sganga 6-10%

Angelo D'Orsi 2-4%

Altri candidati 3-5%

Nota metodologica: Sondaggio svolto tra il 2 e il 4 ottobre 2021 con metodologia CATI/CAWI/CAPI su un campione di 1.000 persone per la città di Roma e 800 persone per le città di Bologna, Milano, Napoli, Torino rappresentativo della popolazione maggiorenne residente indagato per quote di genere ed età stratificate per titolo di studio. Il margine di errore è del +/-3,1% per Roma e del +/- 3,5% per le altre città con un intervallo di confidenza del 95%