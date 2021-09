Elezioni Germania, Carmignac: "I Verdi nelle coalizioni più probabili"

Elezioni Germania, Carmignac: "Risultato elettorale rispecchia prudenza su tassi core europei"

"In questa fase, le coalizioni più probabili sono quella del “semaforo” o quella “della Giamaica”, entrambe comprendenti i Verdi”, ha commentato Gergely Majoros, membro del Comitato Investimenti di Carmignac. “Quest’ultima potrebbe richiedere mesi per essere identificata. Finora c'è poca visibilità in termini di una politica fiscale potenzialmente molto più allentata in Germania in futuro, anche se la spesa relativa al cambiamento climatico dovrebbe essere prevista in entrambi i casi. La mancanza di visibilità sussiste anche per quanto riguarda la futura posizione della Germania riguardo alle regole fiscali dell'UE e all'integrazione europea”.

“Questo risultato elettorale”, continua Majoros, “conferma la nostra prudenza sui mercati dei tassi core europei. Non solo i negoziati di coalizione potrebbero essere lunghi, ma i mercati finanziari stanno entrando nella fase chiave della normalizzazione delle politiche fiscali e monetarie. Inoltre, le aspettative di crescita economica potrebbero iniziare presto a indebolirsi, mentre le aspettative di inflazione potrebbero ancora aumentare. Nel complesso una situazione difficile per le banche centrali e gli investitori obbligazionari”.