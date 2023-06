Elezioni in Molise, la sfida è tra il M5S e il Centrodestra

Seconda giornata delle elezioni Regionali in Molise: verso lo scrutinio

Si sono riaperti dalle 7 di questa mattina i seggi in Molise per la seconda giornata delle elezioni Regionali. Si vota fino alle 15, subito dopo inizierà lo scrutinio, in serata dunque i molisani sapranno chi sarà il nuovo presidente della Regione tra i tre candidati in corsa Roberto Gravina (del M5S e sostenuto dal centrosinistra), Francesco Roberti (centrodestra) e Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti).



Il vincitore prenderà il posto del governatore uscente Donato Toma (Forza Italia) che non è ricandidato. In picchiata l'affluenza alle urne. Nella prima giornata di voto si è recato ai seggi il 33,99 degli aventi diritto.



Alla stessa ora alle Regionali di 5 anni fa aveva votato invece il 52,16 per cento, ma allora si votò in un solo giorno. Per quanto riguarda le città affluenza più alta a Campobasso (42,57 per cento), più bassa a Isernia (38,47) e a Termoli (37,56).