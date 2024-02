Elezioni, "naufragio" di Meloni-Salvini-Tajani nel mare di Sardegna. Vignetta

Elezioni Sardegna, l'alleanza tra Meloni e Salvini vacilla dopo il flop Truzzu

La batosta del centrodestra in Sardegna ha provocato una spaccatura tra gli alleati. Il tutti contro tutti è stato da subito evidente nel pomeriggio di ieri, quando i risultati definitivi non erano ancora stati comunicati. Salvini si è lasciato scappare un "così proprio non va" e ha abbandonato il Cdm in anticipo. Ma anche Forza Italia, per voce di Gasparri si è sbilanciata dicendo "forse il candidato non era quello giusto". A sua volta Meloni se l'è presa con lo scarso supporto in termini di voti della Lega. La vignetta di Giannelli su Il Corriere della Sera di oggi è emblematica e fotografa perfettamente quello che sta avvenendo.





Giorgia Meloni, posizionata nella zona di Cagliari, quasi a difesa del suo candidato Truzzu, sembra come spinta verso il profondo del mare da Salvini, visibilmente arrabbiato per la bocciatura di Solinas che era il suo candidato prescelto. E Tajani? Il segretario appena riconfermato di Forza Italia sembra restare a metà, da una parte anche una sua mano è tesa verso una spinta verso il basso della premier ma dall'altra non c'è la cattiveria che viene raffigurata sul volto di Salvini. Una via di mezzo, insomma.