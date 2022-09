Elezioni politiche 2022, Italia al voto: segui la diretta su affaritaliani.it

Elezioni politiche 2022, si vota: 600 seggi, 18enni per la prima volta scelgono i senatori

Dalle 7 di stamattina si aprono le urne. Più di 50 milioni di italiani, di cui circa 5 milioni residenti all'estero, voteranno per rinnovare la Camera dei Deputati (400 seggi) e il Senato della Repubblica (200 seggi). E' la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si votera' solo oggi dalle 7 alle 23. Gli italiani all'estero hanno votano per corrispondenza e hanno fatto pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, già giovedi' scorso. Quest'anno ci sara' la novita', introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre 2021, dei diciottenni che potranno votare per il Senato. Nelle precedenti Elezioni votarono per il Senato solo gli over 25.

La Val d'Aosta alla Camera e al Senato ha un unico collegio uninominale e il Trentino Alto Adige che elegge 6 senatori con sistema uninominale. I residenti in Italia non avranno la possibilità di un voto disgiunto ne' di esprimere preferenze. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto e' nullo. Per il resto sara' sufficiente tracciare un segno o sul simbolo del partito oppure sul nome del candidato nel collegio uninominale. In quest'ultimo caso il voto sara' valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti saranno ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Elezioni politiche 2022, Calenda: "Votate liberamente, come passerò la giornata? Angosciato"

"Noi abbiamo votato. Fatelo anche voi, qualunque sia la vostra opinione politica. La democrazia si alimenta con l'impegno di tutti. Viva la Repubblica, viva l'Italia, 25 settembre". Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi su twitter.

Nel giorno delle elezioni politiche il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta si è recato nel suo seggio di Testaccio, nell’ISS De Amicis/Cattaneo di Via Galvani a Testaccio per votare. In uscita dopo il voto un saluto e selfie con i militanti del Pd presenti.

Il presidente della Regione Lazio e candidato Pd alla Camera ha votato questa mattina presso il suo seggio elettorale. "E' la democrazia. Grazie a chi ha lottato per la nostra liberta' e per garantire questo diritto. Si vota", scrive su Twitter Zingaretti.

"Posso solo ringraziare tutti gli italiani che voteranno, perche' oggi sara' una bella giornata di partecipazione. Piu' gente vota piu' l'Italia sara' forte e la politica sara' legittimata. Quindi grazie a prescindere da chi voteranno a tutti coloro che voteranno. Da domani non vedo l'ora di tornare a governare questo straordinario Paese con una squadra coesa, compatta coerente e di centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini fuori dal seggio di via Martinetti, dove ha votato questa mattina. "Saranno mesi complicati - ha aggiunto -, emergenza luce, emergenza bollette, caro vita, riscaldamento". "Piu' gente vota piu' forza avranno il nuovo parlamento e il nuovo governo per intervenire sulle emergenze che non mancheranno", ha concluso Salvini.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e' appena giunto al seggio elettorale per votare. Il capo dello Stato e' arrivato alle 8,45 alla sezione 535 della scuola Giuseppe Piazzi, in via Alessi a Palermo. Gli elettori in coda hanno accolto Mattarella dicendo "buongiorno presidente".