Elezioni Regionali 2020, Crippa (M5s): "Il Pd impedisce gli accordi"

"Né rimpasto né Ursula. E sulle regionali è il Pd che impedisce gli accordi". In un colloquio con Il Foglio, Davide Crippa, capogruppo 5Stelle alla Camera dei deputati, dice: "Siamo soddisfatti per l'approvazione del decreto Semplificazioni". Anche per la parte che riguarda la riforma dell'abuso d'ufficio per la quale M5S anni fa avrebbe gridato al complotto? Risposta di Crippa: "Nel complesso, i protocolli contro contro le

infiltrazioni criminali vengono rafforzati", dice, e sull'abuso d'ufficio "c'é una riperimetrazione della fattispecie di reato che era necessaria, visto che spesso ad accusare il pubblico ufficiale che poneva la firma incriminata erano le aziende escluse dalle gare".

Quindi il Mes, per il quale il M5s resta convinto che "le condizionalità siano ancora ben presenti nel funzionamento del Fondo" e fino a che non ci saro' un accordo in merito "il Mes per noi e' un non problema" anche se però lo è per il Pd. Come la si mette, allora? Per Crippa gli accordi programmatici con il Pd passano per punti "come quello sul conflitto di interessi" mentre maggioranze del tipo Ursula "sono ipotesi molto, molto, molto lontane dalla realta'" e le alleanze, semmai, "si fanno sui temi e poi si scelgono i volti che sui quei temi sono piu' credibili".