Elezioni regionali: FdI, Lega, Pd, M5S, FI... Sondaggi vitetati, ma i rumor...

Elezioni regionali sondaggi vietati. I rumor dai partiti...



Ultimissimi sentiment dai principali partiti sulle elezioni in Lombardia e nel Lazio del 12-13 febbraio.



Fratelli d'Italia: ottimismo a Roma, quasi certi di superare il 30%. Qualche preoccupazione c'è in Lombardia.



Lega: cauto ottimismo per la Lombardia di recuprare rispetto al 13,3% delle Politiche, attesa senza troppa ansia per il Lazio.



Forza Italia: timori per un risultato non troppo soddisfacente in entrambe le regioni.



Pd: preoccupazione di restare sotto il 20% sia in Lombardia sia nel Lazio e si subire la concorrenza del M5S.



M5S: cauto ottimismo con la speranza di superare il Pd nel Lazio e di avere un discreto risultato in Lombardia.



Terzo Polo: discrete sensazioni in Lombardia, corsa solitaria, qualche timore in più nel Lazio.