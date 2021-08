Elezioni, Salvini: "Palamara coraggioso. Ma il Cdx avrà un suo candidato"

"Il Centrodestra avrà un suo candidato. Ma Palamara sta dimostrando coraggio, denunciando la vergogna delle correnti e delle spartizioni in magistratura". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se ci sia la possibilità che Lega e il Centrodestra sostengano Luca Palamara alle elezioni suppletive per il seggio romano di Primavalle, lasciato scoperto da Emanuela del Re, la deputata 5 Stelle nominata rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel nel giugno scorso.



Tajani: "Il Cdx non sosterrà Palamara. A Roma candidato di Forza Italia"