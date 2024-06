Schlein: "Destra bocciata". La Russa: "Doppio turno? Più astensione"

"Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e 6 capoluoghi di Regione"

"Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e 6 capoluoghi di Regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache. Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. E' irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all'autonomia differenziata". Lo afferma la segreteria del Pd Elly Schlein commentando i risultati dei ballottaggi.

"Al di la' dei risultati del secondo turno delle elezioni amministrative, di chi ha vinto e di chi ha perso, emerge un dato che deve far riflettere: il doppio turno non e' salvifico e anzi incrementa l'astensione". Lo afferma il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Dal 62,83% del primo turno, in questa tornata elettorale si e' scesi molto sotto il 50% e cioe' al 47,71%. In qualche caso, si viene eletti con solo il 20% dei voti degli aventi diritto - prosegue -. A volte, viene addirittura eletto chi ha meno voti assoluti di quanti ne ha avuti l'avversario al primo turno. Inaccettabile. Occorre ripensare a una legge elettorale per le amministrative, magari seguendo l'esempio del doppio turno siciliano o inserendo idonei correttivi per evitare storture come queste e incrementare la partecipazione", conclude.