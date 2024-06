Europee, Meloni vera vincitrice. Poi Schlein e Vannacci. Lo sconfitto è...

Dopo Conte, grande sconfitto delle Europee, Renzi e Calenda. Tra i vincitori brillano anche Fratoianni e Tajani





Con il 29% la vera vincitrice delle elezioni europee è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto Elly Schlein, segretaria, del Pd, seguita a pochissima distanza dal generale Roberto Vannacci. Quarto posto per Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. In quinta posizione il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani.



Il vero sconfitto del voto, invece, è Giuseppe Conte per il 43,2% degli italiani. Seguono Matteo Renzi e Carlo Calenda. Poche le variazioni nelle intenzioni di voto rispetto all'8-9 giugno.