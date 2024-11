Regionali Emilia Romagna, Meloni diserta il comizio finale del Centrodestra e interviene in videocollegamento

Meloni è intervenuta in videocollegamento all'evento a sostegno della candidata presidente Elena Ugolini



A causa del protrarsi dell'incontro con i sindacati sulla manovra, durato oltre cinque ore e concluso da poco, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha partecipato in presenza al comizio del centrodestra per le Regionali del 17 e 18 novembre in Emilia Romagna, a Bologna, a cui era attesa in veste di presidente di FdI con gli altri leader della coalizione. Meloni è intervenuta in videocollegamento all'evento in programma alle 17 a sostegno della candidata presidente Elena Ugolini. Presenti invece i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.



