Emilia Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario. ANTEPRIMA

Il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, è il commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione di maggio. La decisione, come Affaritaliani.it è in grado di anticipare, arriverà nel Consiglio dei ministri di oggi. Niente da fare quindi per Stefano Bonaccini, presidente Pd dell'Emilia Romagna, malgrado il sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una scelta tecnica e non politica che ha messo d'accordo tutti i partiti della maggioranza.

Figliuolo ha un Diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito presso l’Università di Salerno, un Diploma di laurea in Scienze Strategiche e relativo Master di 2° livello conseguito all’Università di Torino e un Diploma di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Trieste.

Ha ricoperto diversi incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale.

Ufficiale di artiglieria da montagna, svolge le prime esperienze di comando presso il Gruppo Artiglieria “AOSTA” di Saluzzo (Cuneo), per divenirne Comandante, nella sede di Fossano, negli anni 1999-2000, periodo in cui conduce l’unità in missione in Kosovo, nell’enclave serba di Goradzevac (Pèc).

Comandante del I Reggimento di artiglieria da montagna di Fossano negli anni 2004-2005, dal settembre 2009 all’ottobre 2010 ricopre l’incarico di Vice Comandante della Brigata “TAURINENSE” per assumerne, senza soluzione di continuità, il Comando fino all’ottobre 2011.