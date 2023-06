Telefonata tra Meloni e Biden, la premier invitata alla Casa Bianca

Telefonata Meloni-Biden, focus sull'Africa

Prima telefonata (dopo la rivolta di Wagner) tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la premier Giorgia Meloni. Una nota di Palazzo Chigi spiega che il colloquio si è focalizzato sul sostegno all’Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia. Biden "ha chiesto a Meloni lo scenario sull’impegno dell’Italia nel Mediterraneo, sulla collaborazione con l’Unione europea per la stabilità in Africa".

"Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa" continua la nota. Meloni e Biden "hanno ribadito i profondi legami tra le nostre Nazioni, la solidità dell’alleanza transatlantica, l’unità della Nato, temi che saranno discussi nel prossimo vertice di Vilnius". Nel corso della telefonata Joe Biden ha invitato la premier italiana a Washington, a luglio.