Endorsement del presidente di Aepi a Casellati: "Premierato fa bene a imprese"

Endorsement del presidente di Aepi Dinoi a Casellati: "Premierato fa bene a imprese"

"Grazie, grazie, grazie. Siete nella direzione giusta". Con queste parole Mino Dinoi, presidente di Aepi, durante la quinta edizione del Meeting del Made in Italy organizzato da AEPI e Affaritaliani.it, si è rivolto al ministro delle Riforme Elisabetta Casellati intervenuta al dibattito esponendo la riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio. "Noi siamo favorevoli a questa riforma. Le imprese non vogliono governi tecnici ma politici e soprattutto vogliono la stabilità di governo che garantisce la certezza di un interlocutore. Con questa riforma del premierato la politica si riappropria del suo ruolo con esecutivi eletti dai cittadini che durano cinque anni e garantiscono stabilità che fa bene al mondo delle imprese. E per queste ragioni siamo favorevoli al premierato", ha sottolineato Dinoi.