​​​​​​​Enti pubblici aperti? Solo smartworking. LEGGI IL DECRETO

Conte, se aumentano contagi non scontate nuove misure - "Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient'affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dovremo fare una corsa cieca verso il baratro. Dovremo essere lucidi, responsabili". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, chiusi reparti aziendali non indispensabili - "Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attivita' produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, saranno garantite attivita' agro-alimentari - "Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attivita' del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attivita'". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.

Giornali e altri servizi essenziali - Edicole e stampatori resteranno aperti. E' quanto prevede, a quanto si apprende, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare sulle nuove restrizioni in Italia. Anche i tabaccai, si apprende ancora, restano aperti. Lo stesso vale per gli artigiani. Aperti idraulici e meccanici, così come le pompe di benzina. Tutti servizi essenziali.



Conte, garantiti servizi bancari, postali, finanziari - "E' garantito il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, non fate corse per acquistare cibo, alimentari aperti - "Non e' necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.



Conte, incentivare lavoro agile e ferie - "Per le attivita' produttive va incentivato il piu' possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte



Conte, chiudono parrucchieri,estetisti e mense - "Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, fabbriche aperte con misure di sicurezza - Le fabbriche resteranno aperte ma "con misure di sicurezza. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, garantiti servizi essenziali e trasporti - "Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilita'". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.



Conte, Arcuri commissario delegato con ampi poteri - Domenico Arcuri sara' il "nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. "Nominero' un commissario che avra' ampi poteri di deroga e lavorera' per rafforzare la distribuzione" di strumenti sanitari. "Potra' impiantare nuovi stabilimenti. La persona sara' il dottor Domenico Arcuri". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.



Conte, riscontro su misure solo fra un paio settimane - "Per avere un riscontro effettivo" di queste misure "dovremo attendere un paio di settimane". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, restano garantiti i trasporti - "Restano garantiti i trasporti". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, chiusi bar-ristoranti,ok a domicilio - "Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.



Conte, chiusi negozi eccetto beni di prima necessita' - "Questo e' il momento di compiere un passo in piu', quello piu' importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attivita' commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessita' e delle farmacie. Chiudiamo i negozi". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.



Conte, grazie a italiani, Paese e' grande comunita' - "Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Sappiate queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, L'Italia sta dando prova di essere una grande comunita'". Lo dice il premier Giuseppe Conte.



