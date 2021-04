Erdogan dittatore, Delrio (Pd): "Bene Draghi, parole di verità"

"Il presidente del Consiglio ha detto la verità sulla costante violazione dei diritti umani che avviene in Turchia. E chi presiede la Turchia è responsabile di quanto accade in quel Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il deputato del Partito Democratico Graziano Delrio, ex capogruppo alla Camera, dopo le parole di ieri del Mario Draghi che ha parlato del presidente turco Erdogan come di un 'dittatore'. "E' un fatto dimostrato che in Turchia ci sia una sistematica violazione delle libertà e dei diritti civili e costituzionali".

Alla domanda se Draghi avesse dovuto essere più cauto nel linguaggio, visto la protesta di Ankara e il richiamo dell'ambasciatore italiano, Delrio sottolinea: "Sui diritti bisogna sempre dire le cose come stanno. Il problema della Turchia non è assolutamente solo quello della sedia negata alla presidente della Commissione europea von der Leyen, il problema è il mancato rispetto dei diritti umani e in particolare delle donne e una sistematica violazione delle libertà. Draghi ha fatto bene a usare parole di verità", conclude Delrio.