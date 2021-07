Più Europa va a congresso. La tre giorni inizia domani

Al via da venerdì 16 luglio fino a domenica 18 luglio 2021, presso l’Hotel Hilton Rome Airport (Via Arturo Ferrarin, 2, 00054 Fiumicino, Roma) il secondo Congresso di Più Europa dal titolo “Tempo di crescere”, che eleggerà il segretario politico, i membri dell’assemblea nazionale e le altre cariche statutarie.



Il Congresso, che si svolge per delegati, si aprirà alle ore 15 di venerdì 16 luglio, per concludersi nel primo pomeriggio di domenica 18 luglio.



I lavori si apriranno con le relazioni del presidente, Simona Viola, del tesoriere, Michele Usuelli, e con il saluto di Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma, e di Beppe Sala, sindaco di Milano.

Molti gli ospiti che interverranno nel corso della tre giorni di congresso. Hanno già confermato, tra gli altri, Enzo Maraio, segretario del Psi, Ettore Rosato, presidente di Italia viva, Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Mikhail Zhemchuzhny, oppositore bielorusso, Massimiliano Iervolino, segretario dei Radicali italiani, Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde, Claudio Martelli, ex ministro e direttore de l’Avanti, Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, Filomena Gallo, segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, Antonella Soldo, Project management di Meglio Legale.

Le votazioni per l’elezione del segretario e delle altre cariche si terranno domenica a partire dalle ore 10.