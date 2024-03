Europee, dove lo mettiamo Draghi? Mario è sulla bocca di tutti...

Europee, dove lo mettiamo Draghi? Le voci sul suo futuro in Commissione Ue

Mancano meno di tre mesi alle elezioni europee, ma il bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue non convince. Ecco che allora si fanno largo diversi nomi per la sua posizione. Mere ipotesi, ma che stuzzicano i politici nostrani: in vetta spicca l’ex premier Mario Draghi, come paventato dal leader di +Europa Riccardo Magi. “Su Draghi noi pensiamo che sia folle e sarebbe folle se nel prossimo assetto delle istituzioni europee non si pensasse di avere una figura come la sua che sta esprimendo una visione maggiore sul futuro dell'Europa".

Ma anche a destra l’ex governatore della Bce non dispiace: in merito a un suo possibile ruolo nell’Ue, infatti, Matteo Salvini ha lasciato aperto uno spiraglio: "Non lo so, chiedetelo a lui". Intervenuto a margine di un convegno sul trasporto pubblico locale organizzato da Doppelmayr Salvini ha sottolineato che l'attuale Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, a suo parere "è sciagurata su tanti temi". "Negli ultimi mesi danno qualche segnale sul tema immigrazione, andando a Lampedusa, in Egitto e in Tunisia, ma cosa hanno fatto per quattro anni? Zero. Sulle auto solo elettriche fanno un regalo alla Cina, sui miliardi di euro per sistemare casa fanno un danno dei cittadini, hanno mobilitato i trattori in tutta Europa" ha evidenziato.

"Penso sia una Commissione europea sciagurata e che l'Europa vada radicalmente cambiata. Se anche Renzi e Prodi dicono che così non va, benvenuti, la Lega lo dice e lo vota da anni" ha continuato.