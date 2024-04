Europee, Meloni capolista in tutta Italia. Il piano della premier. Anteprima

La soluzione ideale per Meloni sarebbe Mario Draghi presidente del Consiglio Ue e non della Commissione in modo tale che FdI possa avere un commissario economico di peso che sia anche vicepresidente



Manca solo l'annuncio ufficiale. Che, quasi certamente, avverrà domenica prossima, 28 aprile, alla Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara, dal titolo "L'Italia cambia l'Europa", che verrà chiusa all'ora di pranzo dal discorso della presidente del Consiglio. Giorgia Meloni sarà candidata capolista in tutta Italia (nelle cinque circoscrizioni) alle elezioni europee dell'8-9 giugno. Dopo Antonio Tajani ed Elly Schlein, che però non saranno candidati in tutto il Paese, Meloni sceglie di scendere in campo in prima persona per massimizzare il risultato.



E, come Affaritaliani.it ha anticipato fin dallo scorso 8 febbraio, l'obiettivo sono 1,5 milioni di preferenze personali. Sia come segnale di forza interno da giocare sul tavolo della maggioranza e del governo, con la speranza che FdI sia sopra il dato delle Politiche 2022 intorno al 27-28%, sia come segnale nei confronti degli altri leader europei per i giochi che si apriranno dopo il voto per la guida delle principali istituzioni europee, Commissione e Consiglio. La soluzione ideale per Meloni sarebbe Mario Draghi presidente del Consiglio Ue e non della Commissione in modo tale che FdI possa avere un commissario economico di peso che sia anche vicepresidente.